Туристів кличуть на квест Карпатським скульптурним шляхом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Uzhgorod.net.ua.
«Над створенням так званого Карпатського скульптурного шляху працюють із 2014 року. Усі мистецькі твори виготовляли в межах скульптурних симпозіумів. Цими днями у селі Яноші Берегівського району завершився VII скульптурний симпозіум», – йдеться в повідомленні.
За словами організатора заходу Арпада Матла, цьогорічний симпозіум завершив туристичне кільце скульптур навколо Берегова.
«Нові скульптури ми встановили у селах Яноші, Мочола, Чома, Велика Бакта, Ґута та місті Берегово. У такий спосіб ми завершили величезне туристичне кільце навколо Берегова. У попередні роки ми встановили вже 44 скульптури не лише на Закарпатті, але й в Угорщині та Львівській області. Тобто наш маршрут цілком може називатися транскордонним. Загальна протяжність маршруту становить близько 50 км. Або ж можна спланувати кілька менших поїздок – протяжністю 16, 25 чи 30 км – залежно від обраних населених пунктів», – зазначив Матл.
Скульптури Карпатського шляху мають різну тематику. Цьогоріч провідна тема симпозіуму – сім’я. У попередні роки автори торкалися історії сіл та місцевих легенд, створювали роботи, присвячені темам миру, міжкультурних зв’язків.
Карпатський скульптурний шлях / Фото: uzhgorod.net.ua
Дорогою до них турист знайде чимало цікавого для себе.
«Берегівщина, на відміну від інших районів Закарпаття, туристів приймає найбільше. Тут є геотермальні зони, розвинене виноробство, активний фестивальний рух, гастрономічний та сільський туризм. До всього, у них є 4 КПП, тож тут ще підключаються і міжнародні контакти. Нині, через карантин, туристу цікаво все – від незвичайних природніх місць до культурної програми. Люди відкривають нові куточки України і дивуються, що не знали про це раніше», – сказав туризмознавець Федір Шандор.
Ініціатори проєкту розробили карту, яка допоможе орієнтуватися на маршруті. Здебільшого у населених пунктах встановлюють по одній скульптурі. Однак у Чинадіївському замку, селах Ґута й Запсонь розмістили по дві.
У майбутньому, каже Арпад Матл, є плани створити такі туристичні кільця навколо інших міст Закарпаття: Мукачева, Виноградова, Ужгорода та, можливо, Воловця.