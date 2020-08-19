Туристів кличуть на квест Карпатським скульптурним шляхом

На Берегівщині мандрівникам пропонують квест-знайомство зі скульптурними композиціями краю та принадами тутешніх сіл. Створили нову туристичну атракцію закарпатські скульптори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Uzhgorod.net.ua.

«Над створенням так званого Карпатського скульптурного шляху працюють із 2014 року. Усі мистецькі твори виготовляли в межах скульптурних симпозіумів. Цими днями у селі Яноші Берегівського району завершився VII скульптурний симпозіум», – йдеться в повідомленні.

За словами організатора заходу Арпада Матла, цьогорічний симпозіум завершив туристичне кільце скульптур навколо Берегова.

«Нові скульптури ми встановили у селах Яноші, Мочола, Чома, Велика Бакта, Ґута та місті Берегово. У такий спосіб ми завершили величезне туристичне кільце навколо Берегова. У попередні роки ми встановили вже 44 скульптури не лише на Закарпатті, але й в Угорщині та Львівській області. Тобто наш маршрут цілком може називатися транскордонним. Загальна протяжність маршруту становить близько 50 км. Або ж можна спланувати кілька менших поїздок – протяжністю 16, 25 чи 30 км – залежно від обраних населених пунктів», – зазначив Матл.

Скульптури Карпатського шляху мають різну тематику. Цьогоріч провідна тема симпозіуму – сім’я. У попередні роки автори торкалися історії сіл та місцевих легенд, створювали роботи, присвячені темам миру, міжкультурних зв’язків.

Карпатський скульптурний шлях / Фото: uzhgorod.net.ua

Дорогою до них турист знайде чимало цікавого для себе.

«Берегівщина, на відміну від інших районів Закарпаття, туристів приймає найбільше. Тут є геотермальні зони, розвинене виноробство, активний фестивальний рух, гастрономічний та сільський туризм. До всього, у них є 4 КПП, тож тут ще підключаються і міжнародні контакти. Нині, через карантин, туристу цікаво все – від незвичайних природніх місць до культурної програми. Люди відкривають нові куточки України і дивуються, що не знали про це раніше», – сказав туризмознавець Федір Шандор.

Ініціатори проєкту розробили карту, яка допоможе орієнтуватися на маршруті. Здебільшого у населених пунктах встановлюють по одній скульптурі. Однак у Чинадіївському замку, селах Ґута й Запсонь розмістили по дві.

У майбутньому, каже Арпад Матл, є плани створити такі туристичні кільця навколо інших міст Закарпаття: Мукачева, Виноградова, Ужгорода та, можливо, Воловця.