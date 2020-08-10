На Прикарпатті туристів відправлять на пошуки кам’яних пам’яток

На Долинщині в Івано-Франківській області планують облаштувати для мандрівників новий екологічний маршрут, який покаже щонайменше сім унікальних геологічних пам’яток.

Як передає Укрінформ із посиланням на публікацію Долинської міської ради в Фейсбуці, днями за новим екомаршрутом "Грабів – камінь Воронячий Дзьоб – камінь Колибач – урочище Хоромищі" пройшлися представники міськради й місцевого самоврядування.

У міськраді мають на меті за підтримки управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА прознакувати, облагородити та встановити інформаційний стенд на зазначеному маршруті.

Туристам обіцяють мандрівку у доісторичні місця, що вражають не лише красою та мальовничістю, а й таємничістю.

Так, про камінь Колибач відомо мало, позаяк дослідження ще тривають. Водночас незаперечним у міськраді називають той факт, що це місце з потужною енергетикою, яке стародавні люди використовували з культовою метою.

Науковці Карпатської археологічної експедиції навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника вважають, що тут існувало поселення ще в дохристиянські часи, а камінь, який має форму голови змії, був святилищем древніх язичників. Модель храму вказує на те, що святилище розглядали як священну подобу Всесвіту. На Колибачі знайдено велику кількість петрогліфів. Вони об'єднані у теогонічні й космогонічні композиції, символічні моделі, уособлювали світотворчі сили природи й мали ритуальне призначення.

Під час мандрівки шанувальники походів відвідають ще одне священне місце – урочище Хоромищі, розташоване за 2 км від Колибача. Згідно з писемними пам’ятками, наприкінці XVII – у середині XVІІІ ст. тут діяв монастир, який складався із дерев’яної церковці та кількох господарських будівель. Місце давнього монастиря нині являє собою оточену лісом галявину, на краю якої є камінь з витесаним невеличким хрестиком.

Загалом, пройшовши за маршрутом, можна побачити щонайменше сім кам’яних пам’яток, скуштувати джерельної води, лісових дарів, насолодитися лісовою тишею та неймовірними пейзажами.

"Унікальні геологічні пам'ятки, що у незайманому вигляді збереглись до наших днів, надихнуть вас бадьорістю та хорошими настроєм на довгий час", – пообіцяли в Долинській міськраді.

Фото: @dolrada