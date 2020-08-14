Луцький замок запросив туристів на нічну екскурсію-квест

У Луцькому замку в суботу, 15 серпня, презентують нову вечірню театралізовану екскурсію з елементами квесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомив автор мандрівки Богдан Климчук на своїй сторінці в мережі "Фейсбук".

"Ви (туристи, які відправляться на "Вечірню екскурсію в Луцькому замку", – ред.) пройдете крізь "Вогнище очищення" та "Арку часу" – на гостину в замок; зустрінетесь з князем Вітовтом, дружиною Любарта – Агрипиною, кликуном, євреєм Йосьою та іншими героями; почастуєте цілющі еліксири, вина та смаколики; навчитеся танцювати середньовічні танці; пройдете через випробування – в Орден захисників Луцького замку; підкорите В'їздну вежу та побачите вечірнє місто у сяйві вогнів з найвищої точки замку", – познайомив із програмою екскурсії Климчук.

За його словами, на підготовку нової туристичної атракції було витрачено десятки тисяч гривень, проведено години консультацій з істориками, краєзнавцями, письменниками, театральними режисерами-постановниками й акторами, репетиції та дискусії.

В екскурсії задіяні три екскурсоводи і два асистенти, багато спецефектів і аудіотехніки, щоб створити у учасників повний ефект залученості.

Крім того, кожен, хто придбає квиток на екскурсію, зауважив її автор, стане меценатом Луцького замку – фундатором його відбудови – "як справжні княжі роди минулого".

Як повідомив Климчук, на першу, суботню, екскурсію вже всі місця заброньовано, тож її повторять у неділю, 16 серпня. Стартує захід о 20.00.