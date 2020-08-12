«Музика в старому Львові» залунає 15 серпня

Останнім акордом мистецького львівського літа стане VII Міжнародний музичний фестиваль «Музика в старому Львові», який проходитиме 15-30 серпня.

Про повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів фестивалю – Львівську національну філармонію.

«Основною концепцією цьогорічного, вже сьомого, Міжнародного фестивалю «Музика в старому Львові» в межах партнерської співпраці з фестивалем «Музика в старому Кракові», є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам'ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями», – сказав генеральний директор філармонії Володимир Сивохіп.

Як зазначають організатори, з огляду на нові умови та обмеження, які склалися, частина подій транслюватиметься онлайн. Саме у такий спосіб цьогоріч відбудеться культурний обмін між фестивалями «Музика в старому Львові» та «Музика в старому Кракові»: гості польського фестивалю матимуть нагоду переглядати події, що відбуватимуться у Львові, також на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії запланована трансляція краківської події.

У 2020 році львівський фестиваль об’єднає кілька наскрізних тем. Перша з них буде пов’язана із річницями двох вагомих постатей світової історії – 100-річчям від дня народження Кароля Войтили, більш відомого світові як Папа Римський Іван Павло ІІ, та 155-річчям від дня народження митрополита Андрея Шептицького.

Львівські музиканти вшанують пам’ять цих постатей святковими концертами. Зокрема, на площі біля Собору святого Юра, де встановлений пам’ятник Шептицькому, 15 серпня відбудеться відкриття фестивалю. Наступного дня, 16 серпня, музиканти Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» виступлять у церквах сіл, із якими пов’язані сторінки життя Івана Павла ІІ та Андрея Шептицького – у селах Віжомля та Прилбичі Яворівського району Львівської області.

Ще однією наскрізною лінією фестивалю стануть події у знакових історичних локаціях міста та місцях, звідки проглядаються неповторні та унікальні архітектурні споруди Львова. Зокрема, 23 серпня за участю АКО «Віртуози Львова», який виступить під орудою Сергія Бурка, на оглядовому майданчику готелю RIUS відбудеться концерт «Панорама старого міста». Наступного дня, у 29-ту річницю незалежності України, святкову програму на подвір’ї Палацу Потоцьких представить квінтет духових інструментів Lemberger Gold Brass.

Дві останні події фестивалю «Музика в старому Львові» теж будуть пов’язані із знаковими для міста локаціями. 29 серпня сольну програму у Львівському музеї історії релігії представить Михайло Гончаров. Фінальним акордом фестивалю стане подія «Шляхетне бароко» у Львівській національній філармонії.