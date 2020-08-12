Львів готується до прем’єрного фестивалю імпровізацій

У львівському Палаці Гната Хоткевича 14-16 серпня відбудеться перший офлайн-фестиваль миттєвого мистецтва.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, щодня впродовж трьох днів на великій сцені Палацу митці говоритимуть про імпровізацію та практикуватимуть її.

Зазначається, що імпровізації відбуватимуться в п’яти напрямках – театр, танець, музика, література, візуальне мистецтво. Організатори дійства розділили програму фестивалю на денну частину та вечірню: до денної частини входять лекції та майстер-класи з імпровізації, а увечері на глядачів чекають яскраві перформанси від відомих майстрів. Хедлайнерами вечірніх програм будуть колективи "Contemporary dance space & friends", "Гравіцапа", "Ma3gum", а також виконавці Марк Токар та Олександр Пилипенко.

На денні події вхід вільний, однак потрапити на них можна тільки за попередньою обов’язковою реєстрацією. Вечірня програма мистецьких перформансів – платна.

Познайомитися з повною програмою фестивалю миттєвого мистецтва та зареєструватися на одну із подій можна на сайті Палацу Гната Хоткевича.

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Як зауважили у міськраді, фестиваль покликаний надати глядачам можливість поринути в простір особистої свободи та творити у середовищі вільних творчих особистостей та ідей.

"Фестиваль миттєвого мистецтва – це про взаємодію між митцями та глядачами, які не просто споглядають дійство, а беруть в ньому участь, безпосередньо перебувають на сцені та можуть творити разом з професіоналами. Тому ми закликаємо дати собі дозвіл бути вільними у вираженні творчого потенціалу", – зауважила авторка ідеї фестивалю та його координаторка Діана Ігнатенко.

Організатори фестивалю звертають увагу, що кількість місць під час заходу буде скорочена через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Участь можлива лише за наявності маски, дезінфекції рук та проходження температурного скринінгу на вході у Палац Гната Хоткевича.