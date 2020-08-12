Музей у Пирогові покаже мистецтво творення маковійчиків

У Національному музеї народної архітектури та побуту України цими вихідними, 15-16 серпня, відбудеться святкування Яблучного Спасу з майстер-класами та частуваннями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"У народі є така приказка "Яблучний Спас – пішло літо від нас". Та ми не готові просто так його відпускати! Приєднуйтесь до нас, у Національному музеї архітектури та побуту України, саме тут, на Співочому полі, 15-16 серпня, чекаємо Вас на заході "Мистецтво творення маковійчиків", – написали організатори.

На відвідувачів чекатиме запашний мед та інші продукти бджільництва з усієї України, а також майстер-клас зі створення традиційного "спасівського кошика". Крім того, гостям пропонуватимуть скуштувати традиційні для першого Яблучного Спасу вареники й пироги з маком, яблука з медом, коржі з маком та медом та багато іншого.

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До того ж учасникам заходу запропонують взяти участь у присвяченій Спасу вікторині з призами та відвідати безкоштовну лекцію про бортництво від етнографа, кандидата історичних наук Вадима Назаренка.

Триватиме дійство "Мистецтво творення маковійчиків" з 10:00 до 17:00.