У Хмельницькому вирішили змінити формат молодіжного фестивалю

У Хмельницькому в середу, 12 серпня, до Міжнародного дня молоді на території парку "Молодіжний" проведуть традиційний захід "My Fest" у новому форматі.

Як повідомили організатори виданню "Є", локація фестивалю буде менша, ніж у попередні роки, а головна сцена у звичному її розумінні поступиться місцем зоні для виступів музикантів на "Острові кохання", передає Укрінформ.

"Варіантів проведення фестивалю в "онлайні" у нас не розглядалося. Це не цікаво і медіаконтент вже перенасичений такими подіями під час карантину. "My Fest" цього року буде нетиповий. Програма корегувалася під карантинні умови. Ми плануємо зонувати територію, буде охорона, поліція. Температурний скринінг на вході на конкретну локацію. Координатори, волонтери будуть у масках. Музичне шоу у нас з’явиться у зоні, яка гарно проглядається. Кожен, хто буде у парку "Молодіжний", на пляжі, набережній, у парку Чекмана, зможуть побачити це шоу. Це родзинка фестивалю, щоб не провокувати навмисне скупчення людей в одному місці", – розповіла організаторка фестивалю, голова Молодіжної громадської ради Анастасія Козак.

Тож, за її словами, замість головної сцени цьогоріч музиканти виступатимуть на "Острові кохання". Концерт влаштують хмельницькі виконавці, також буде світлове шоу від запрошеної діджейки.

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Крім того, у програмі – розваги, блоки гумору, літератури, спорту, мотиваційно-розважальні комплекси, "Алея розвитку", зони на екологічну тематику й тематичні фотозони.

Як зауважила Козак, цьогоріч фестиваль буде схожий на американський фестивальний ярмарок або на повноцінний молодіжний масштабний пікнік. Розпочнеться він о 14.00 екологічною, дитячою локаціями та "Алеєю розвитку". Поступово естафету підхоплять розваги і спорт, ближче до вечора буде гумор, музика. Також організатори планують влаштувати пінну вечірку. Завершуватиметься фестивальна частина о 23.00. Після того всю ніч у парку транслюватимуть молодіжні фільми просто неба.

Фестиваль "My Fest" кілька років поспіль проводився у Хмельницькому наприкінці червня до всеукраїнського Дня молоді. Однак цьогоріч через карантинні обмеження його вирішили перенести й приурочили до Міжнародного дня молоді, що відзначається 12 серпня.