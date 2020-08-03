Тернопіль до Дня міста готує фестиваль повітроплавання

У Тернополі наприкінці серпня відбудеться фестиваль повітряних куль "Файне небо", в якому візьмуть участь 7 команд зі всієї України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"Фестиваль повітряних куль, на нього чекали і питали, коли? Так от, 28-30 серпня, до 480-річчя нашого Файного міста зустрічайте магію повітроплавання, 7 команд зі всієї України будуть дивувати та закохувати в небо", – йдеться в повідомленні.

Утім, розпочнеться захід ще напередодні – 27 серпні команди приїдуть і ввечері проведуть традиційний обряд "Гріти небо" по різних локаціях міста. Вже увечері 28 серпня будуть показові старти, приурочені до дня міста, з використанням спецефектів.

Упродовж 29-30 серпня відбуватимуться ранкові та вечірні старти з Театрального майдану, а вдень організатори обіцяють унікальну можливість піднятися на кулі над Театральним майданом та приземлитися назад на майдан.

Зазначається, що кількість місць для мандрівок на кулях обмежена, тож охочі мають забронювати польоти й підйоми.

Години стартів й інших подій оголошуватимуться на сторінках фестивалю в соцмережах. Там же відбуватимуться й розіграші підйомів.