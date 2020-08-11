На Дніпропетровщині підготували менеджерів з туризму для тергромад

У Дніпропетровській облраді у вівторок, 11 серпня, відбулося вручення сертифікатів учасникам онлайн-навчання за програмою «Менеджер туристичної діяльності».

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради, відтепер 23 ОТГ області мають власних спеціалістів з питань туризму.

«Обласна рада за ініціативою Святослава Олійника (голови облради — ред.) цього року запустила проєкт відновлення історико-культурної спадщини Дніпропетровщини. Ми визначили близько 200 об’єктів, навколо яких є постійний туристичний потік. І будемо навколо них розвивати інфраструктуру. Крім об’єктів, є й нематеріальні речі – місцеві легенди, фольклор, пісні. Але ми почали шукати людей на місцях, які могли про все це розповісти, так би мовити, гідів. Їх не було. Отже, ініційований нами курс навчання мав на меті саме підготовку таких спеціалістів. Вони будуть повністю курирувати туристичну сферу у своїх громадах», – розповів заступник голови Дніпропетровської облради Мгер Куюмчян.

Зазначається, що спеціалістів з питань туризму підготували в межах обласної програми відродження історико-культурної спадщини. Впродовж навчання вони обговорювали проблеми історико-культурної спадщини регіону, формування та розвитку підприємницьких компетенцій, маркетингу туристичної діяльності, створювали бізнес-плани та прораховували фінанси.

Отримані сертифікати дають право випускникам курсу займатися організацією заходів та розвитком туристичного потенціалу у своїх громадах.

Онлайн-навчання організувало КП «Центр підтримки малого та середнього бізнесу» Дніпропетровської облради.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській обласній раді презентували новий сайт про туристичну інфраструктуру області "Дніпропетровщина туристична". Тут представлені історико-культурний, паломницький, промисловий, подієвий туризм, а також сільський етнотуризм. Сімнадцять ОТГ вже готові приймати гостей і запропонували свої маршрути, а також міста Дніпро, Марганець, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград і Кам’янське.