На Прикарпатті туристи зможуть пройтися "Нафтовим шляхом"

На Івано-Франківщині розпочали знакування тематичного туристичного маршруту, що з’єднає місто Надвірна й селище Битків та проходитиме через гори Городище та Велика Гига.

Як передає Укрінформ із посиланням на допис Надвірнянської РДА у Фейсбуці, роботи проводить відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з ГО "Надвірнянський туристично-інформаційний центр".

"Надвірнянському нафтовому шляху бути – і це буде перший тематичний піший знакований маршрут в районі", – розповів керівник Надвірнянського ТІЦ Володимир Гринішак.

Роботи фінансуються з бюджетів Івано-Франківської облдержадміністрації та Надвірнянської райдержадміністрації.