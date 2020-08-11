На Прикарпатті туристи зможуть пройтися "Нафтовим шляхом"
Укрінформ
На Івано-Франківщині розпочали знакування тематичного туристичного маршруту, що з’єднає місто Надвірна й селище Битків та проходитиме через гори Городище та Велика Гига.
Як передає Укрінформ із посиланням на допис Надвірнянської РДА у Фейсбуці, роботи проводить відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з ГО "Надвірнянський туристично-інформаційний центр".
"Надвірнянському нафтовому шляху бути – і це буде перший тематичний піший знакований маршрут в районі", – розповів керівник Надвірнянського ТІЦ Володимир Гринішак.
Роботи фінансуються з бюджетів Івано-Франківської облдержадміністрації та Надвірнянської райдержадміністрації.