В Ужгороді готуються до молодіжного екофестивалю

В ужгородському парку "Підзамковий" у п’ятницю, 7 серпня, відбудеться молодіжний фестиваль "УжГрінФест".

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міської ради, захід пройде за підтримки програми "Активні громадяни" від Британської ради в Україні, ГО "Молодіжна Платформа" й управління у справах культури молоді та спорту міськради.

Учасники дискусії з управлінцями міста "Спілкуємося та діємо" передадуть владі міста екоманіфест, підготовлений на основі спостережень і дискусій. Мета такого формату – обговорення питань покращення екологічної ситуації та активного молодіжного відпочинку в Ужгороді.

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У межах фестивалю "УжГрінФест" діятимуть тематичні локації "Поважай природу", "Готуйся до подорожі", "Цінуй дерева" (англійською мовою), "Стала гостина: споживаємо місцеві продукти" тощо, виступатимуть екоактивісти.

У міськраді підкреслили, що фестиваль триватиме з 11.00 до 16.00 на свіжому повітрі, з дотриманням протиепідеміологічних вимог та соціальної дистанції.