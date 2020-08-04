На Дніпропетровщині створили інтерактивну карту туристичних "магнітів"

Дніпропетровська ОДА разом із Дніпропетровською торгово-промисловою палатою розробили інтерактивну мапу з найцікавішими місцями регіону, а також закладами харчування і готелями поруч із ними.

Про це, як повідомляє Укрінформ, йдеться на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра Бондаренка.

"Дніпропетровщина неймовірно красива, тут є безліч цікавих місць. З них ми обрали найбільш привабливі туристичні "магніти". Хочемо, аби про них дізналося більше мешканців області. Щоб вони подорожували рідним краєм, вивчали його історію, щиро дивувалися, наскільки він прекрасний та багатогранний. А ще, щоб про туристичний потенціал нашого регіону дізналися гості зі всієї країни. У цьому допоможе інтерактивна карта", – зазначив Бондаренко.

Згідно з інформацією, на мапу нанесли понад 30 туристичних об’єктів по всій області. Серед них – унікальний дерев’яний Свято-Троїцький собор у Новомосковську, Вільногірський кар’єр, Петриківський музей етнографії, побуту та народно-ужиткового мистецтва, орнітологічний заказник "Булаховський лиман" та ін. Підібрати заклади харчування та розміщення поряд з туристичними цікавинками допомогла Дніпропетровська торгово-промислова палата.

"Охоче відгукнулися на запрошення Дніпропетровської ОДА та приєдналися до створення інтерактивної карти. Підібрали кафе, ресторани, готелі поряд із туристичними "магнітами", де можна перепочити всією родиною після насиченого дня. Тому на мапі мандрівники можуть знайти все необхідне для самостійної подорожі", – зазначив радник президента Дніпропетровської торгово-промислової палати Віталій Жмуренко.

Нині туристичні "магніти" знімають у форматі 360 градусів. Потім світлини нанесуть на карту.