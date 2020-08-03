COVID-19: Рибаківка наразі перебуває в «зеленій» карантинній зоні – РДА

Ситуація з захворюванням на коронавірус у курортному селищі Рибаківка Березанського району Миколаївщини повністю нормалізувалася. Селище, як і вся область, перебуває в «зеленій» карантинній зоні.

У цьому запевнив заступник голови Березанської райдержадміністрації Володимир Погодаєв на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

«Згідно з протоколом засідання регіональної комісії ТБ НС при Миколаївській облдержадміністрації, було ухвалено рішення, що починаючи з 29 липня в селищі Рибаківка Березанського району відмінено всі посилення протиепідемічних заходів. Тобто, Рибаківка, як і вся Миколаївська область, перебуває в «зеленій» карантинній зоні», – зазначив Погодаєв.

Як повідомляв Укрінформ , у липні в курортній Рибаківці було офіційно підтверджено 15 випадків захворювання на COVID-19. З них четверо приїжджих та 11 мешканців селища.

Читайте також: 10 причин провести вікенд на Буковині

Тоді староста села Рибаківка Олександр Антоненко запевнив, що місцева влада та підприємці роблять все необхідне, щоб дотримуватися карантинних норм та правил безпеки, тому люди можуть приїздити і спокійно відпочивати.

Загалом станом на 3 серпня в Миколаївській області зареєстровано 647 підтверджених випадків, з них працівників закладів охорони здоров’я – 88. Найбільше у містах Миколаєві – 182, Южноукраїнську – 147 та Доманівському районі – 78 випадків. Померли 14 людей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на сьогодні лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.