Єгипет: як у країні пірамід відновлюють туризм

Повністю відкритими для українських туристів на сьогодні залишаються лише дві країни – Туреччина та Єгипет

І якщо перша була відкрита заявдяки особистому дзвінку Президента Ердогана до Президента Зеленського, то для “відкриття” Єгипту до Києва довелося приїхати поважній делегації туроператорів на чолі з Міністром туризму та сторожитностей цієї країни.

Українці та білоруси – перші іноземні “посткоронавірусні” туристи у Єгипті

Уже на другий день візиту міністра туризму Халеда аль Анані в Україну Єгипет з “червоної” зони перемістився до “зеленої”, що дало можливість українським туристам відвідувати країну пірамід без будь-яких застережень – тестів та карантину після повернення в Україну. І це відразу збільшило зацікавлення туристів цим напрямком. Минулого року у Єгипті побувало близько 1,5 млн.українських туристів, що дозволило Україні посісти друге місце після Німеччини за кількістю іноземних туристів у цій країні. Цьогоріч, звісно, їх буде значно менше. Але саме українці та білоруси стали першими іноземними туристами на єгипетських курортах після відкриття кордонів. Як же виглядає посткоронавірусний туризм у країні вічного літа та хто там сьогодні відпочиває?

Аеропорт Шарм ель Шейху — в очікуванні туристів

Аеропорт Шарм-ель-Шейху – найпопулярнішого єгипетського курорту серед українців, сьогодні виглядає незвично малолюдним. Міжнародних рейсів, окрім з України та Білорусі, тут поки що немає. Температурний скринінг на термокамеру, потім паспортний контроль і отримання багажу. Ще у літаку заповнюєте анкету щодо COVID, яку віддаєте по прильоту. Все це займає не більше 30 хвилин. Для Єгипту – просто неймовірно швидко.

Нова туристична реальність на єгипетських курортах

Шарм ель Шейх – найпопулярніший серед українців курорт Єгипту. Нове місто, збудоване 30 років тому посеред Синайської пустелі, виглядає справжньою оазою з сучасних готелів, аквапарків та апартаментів. Усі готелі Шарму мають висоту не більше чотирьох поверхів. Хмарочосів ви тут не побачите. Як до речі, і мусульманських мечетей. Вони, звісно, є, але подалі від туристичної зони. Нові правила посткоронавірусного туризму: при заселенні до готелю обов’язкове вимірювання температури, а також санітарна обробка багажу. Після виселення туристів, кімнати ретельно дезинфікують і протягом 24 годин до номерів нікого не поселяють. Правила виконуються усіма готелями єгипетських курортів.

Працівниця ретельно дезинфікує холл та рецепшн єгипетського готелю

Пляж одного з кращих готелів Шарму, п’ятизіркового Rixos Seagate – ідеальне місце для Instagram-фото. Брендовані зелені гойдалки на тлі моря, дерев’яні фактурні парасолі. І на додачу до картинки - довжелезний понтон у 1200 метрів до коралового рифу та відкритого моря. Сьогодні тут ретельно стежать за відстанню між лежаками, яка має бути 1,5-2 метри, а також за стільцями у пляжних барах. Таких же заходів безпеки дотримуються і в готелях не преміального класу. Зокрема, готель Otium Family Amphoras Beach Resort 5*, заповнює номери через один, і в ньому цілодобово чергує лікар.

Бармени-єгиптяни нудяться без напливу клієнтів, тому у кожного з туристів намагаються розпитати звідки він приїхав. Почувши, що з України, намагаються “підтягнути” свої знання з української – “Дякую”, “Будь ласка”. Зворушує несподіване “Слава Україні”. За чотири роки без російських туристів у місцевих готелях стали добре розрізняти, що українці – це, виявляється, зовсім не росіяни і вони мають свою мову та культуру.

Готель Rixos Premium Seagate ще рік тому був заповнений на 100%

Керуючий готелями Rixos у Єгипті Еркан Йилдирим, який, як виявилось, відкривав знаменитий Rixos Premium у турецькому Белеку, впевнений, що уже в жовтні-листопаді до Єгипту повернуться більшість туристів із країн, для яких Єгипет поки що входить до “червоної” зони. “Якщо рік тому у цей період завантаження нашого готелю було 100%, то сьогодні воно складає не більше 15%, але поступово цей відсоток збільшуватиметься. думаю, що туризм у Єгипті вже восени зможе відновитися на 60-70%”, - зазначив він. Rixos Seagate, один з перших готелів Шарму, який отримав спеціальні сертифікати безпечного туризму “Save tourism” від Міністерства туризму та старожитностей Єгипту. На кінець липня їх отримали близько 50 місцевих готелів. За словами Йилдирима, криза у туризмі – не привід сидіти склавши руки, потрібно працювати ще активніше. Саме тому уже наприкінці року тут планують відкрити новий готель сімейства Rixos у Хургаді. Чимало планів і щодо розвитку мережі у Шармі. Але все залежатиме від ситуації з COVID.

“На популярних серед українців курортах Хургада та Шарм захворюваних на COVID – одиниці, а в останні тижні їх взагалі немає, тому відпочинок сьогодні тут для українських туристів тут є абсолютно безпечним”, - говорить директор туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко. Уже в серпні українські туроператори суттєво збільшують кількість чартерів до Єгипту, відчуваючи попит.

All inclusive у Єгипті відміняти не збираються

Літо у Єгипті, звісно, жарке. Але завдяки сухому клімату та відсутності вологості, ви тут практично не відчуваєте, що стовпчик показує +35 у тіні. А після 16.00 тут і взагалі дуже комфортно. Ще одна перевага сьогоднішнього відпочинку у Єгипті – мала кількість туристів у готелях, що дозволяє з одного боку легко зберігати соціальну дистанцію, а з іншого - не перейматися відсутністю вільних лежаків біля басейну, або ж чергами у ресторанах.

На єгипетських пляжах зберігають соціальну дистацію

Важлива приємна новина для усіх поціновувачів системи all inclusive – вона у Єгипті успішно працює і в посткоронавірусний період. «Шведські столи» ніхто не відміняв, хоча є деякі нюанси. Біля кожної з секцій (солодощі, салати та ін) відтепер стоять офіціанти, які й накладають вам те, що ви бажаєте зі страв. Усі вони у масках та рукавичках, а страви у ресторанах відгороджені пластиковими екранами. З позитиву – менше їжі доводиться викидати та й фігура залишається у порядку.

У місцевих готелях поки що не працюють SPA- та фітнес-центри, зачиненими залишаються і дитячі клуби. Але активності можна спокійно проводити на свіжому повітрі, чим і користуються місцеві готелі.

Система all inclusive у країні пірамід продовжує успішно працювати

Трохи оптимізму

Його сьогодні бракує як готельєрам, так і туроператорам з авіаперевізниками. Тому у Шармі ми побачили і трохи світла наприкінці “тунелю”.

З кожним днем кількість гостей готелю Rixos Seagate збільшується. З відміною обов’язкового ПЛР-тесту, чи самоізоляції після повернення з Єгипту, збільшується і кількість українців, що обирають тут відпочинок. Єгипетська влада до кінця жовтня дотує аеропортові збори для чартерних авіарейсів, а місцеві музеї на 50% зменшили вартість квитків. Екскурсії на курортах за ціною стали доступними, як ніколи. “Для українських туристів у Єгипті важливі дві речі – безпечний відпочинок і його вартість, тому місцеві готелі цін не підвищують, а влада постійно контролює дотримання правил безпечного туризму місцевими готелями, видаючи останнім спеціальні сертифікати”, - зазначив виконавчий директор приймаючою компанії туроператора Coral Travel у Єгипті Абдалла Тарек. Саме тому Єгипет сподівається, що уже восени під час високого сезону туристів тут значно побільшає.

Юлія Седлецька

Перше фото: Pinterest