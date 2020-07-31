Єгипет: як у країні пірамід відновлюють туризм

Єгипет: як у країні пірамід відновлюють туризм

Укрінформ
Повністю відкритими для українських туристів на сьогодні залишаються лише дві країни – Туреччина та Єгипет

І якщо перша була відкрита заявдяки особистому дзвінку Президента Ердогана до Президента Зеленського, то для “відкриття” Єгипту до Києва довелося  приїхати поважній делегації туроператорів на чолі з Міністром туризму та сторожитностей  цієї країни. 

Українці та білоруси – перші іноземні “посткоронавірусні” туристи у Єгипті

Уже на другий день візиту міністра туризму Халеда аль Анані в Україну Єгипет з “червоної” зони перемістився до “зеленої”, що дало можливість українським туристам відвідувати країну пірамід без будь-яких застережень – тестів та карантину після повернення в Україну. І це відразу збільшило зацікавлення туристів цим напрямком. Минулого року у Єгипті побувало близько 1,5 млн.українських туристів, що дозволило Україні посісти друге місце після Німеччини за кількістю іноземних туристів у цій країні. Цьогоріч, звісно, їх буде значно менше. Але саме українці та білоруси стали першими іноземними туристами на єгипетських курортах після відкриття кордонів. Як же виглядає посткоронавірусний туризм у країні вічного літа та хто там сьогодні відпочиває?

Аеропорт Шарм ель Шейху — в очікуванні туристів
Аеропорт Шарм ель Шейху — в очікуванні туристів

Аеропорт Шарм-ель-Шейху – найпопулярнішого єгипетського курорту серед українців, сьогодні виглядає незвично малолюдним. Міжнародних рейсів, окрім з України та Білорусі, тут поки що немає. Температурний скринінг на термокамеру, потім паспортний контроль і отримання багажу. Ще у літаку заповнюєте анкету щодо COVID, яку віддаєте по прильоту. Все це займає не більше 30 хвилин. Для Єгипту – просто неймовірно швидко.

Нова туристична реальність на єгипетських курортах

Шарм ель Шейх – найпопулярніший серед українців курорт Єгипту. Нове місто, збудоване 30 років тому посеред Синайської пустелі, виглядає справжньою оазою з сучасних готелів, аквапарків та апартаментів. Усі готелі Шарму мають висоту не більше чотирьох поверхів. Хмарочосів ви тут не побачите. Як до речі, і мусульманських мечетей. Вони, звісно, є, але подалі від туристичної зони. Нові правила посткоронавірусного туризму: при заселенні до готелю обов’язкове вимірювання температури, а також санітарна обробка багажу. Після виселення туристів, кімнати ретельно дезинфікують і протягом 24 годин до номерів нікого не поселяють. Правила виконуються усіма готелями єгипетських курортів.

Працівниця ретельно дезинфікує холл та рецепшн єгипетського готелю
Працівниця ретельно дезинфікує холл та рецепшн єгипетського готелю

Пляж одного з кращих готелів Шарму, п’ятизіркового Rixos Seagate – ідеальне місце для Instagram-фото. Брендовані зелені гойдалки на тлі моря, дерев’яні фактурні парасолі. І на додачу до картинки - довжелезний понтон у 1200 метрів до коралового рифу та відкритого моря. Сьогодні тут ретельно стежать за відстанню між лежаками, яка має бути 1,5-2 метри, а також за стільцями у пляжних барах. Таких же заходів безпеки дотримуються і в готелях не преміального класу. Зокрема, готель Otium Family Amphoras Beach Resort 5*, заповнює номери через один, і в ньому цілодобово чергує лікар.

Бармени-єгиптяни нудяться без напливу клієнтів, тому у кожного з туристів намагаються розпитати звідки він приїхав. Почувши, що з України, намагаються “підтягнути” свої знання з української – “Дякую”, “Будь ласка”. Зворушує несподіване “Слава Україні”. За чотири роки без російських туристів у місцевих готелях стали добре розрізняти, що українці – це, виявляється, зовсім не росіяни і вони мають свою мову та культуру.

Готель Rixos Premium Seagate ще рік тому був заповнений на 100%
Готель Rixos Premium Seagate ще рік тому був заповнений на 100%

Керуючий готелями Rixos у Єгипті Еркан Йилдирим, який, як виявилось, відкривав знаменитий Rixos Premium у турецькому Белеку, впевнений, що уже в жовтні-листопаді до Єгипту повернуться більшість туристів із країн, для яких Єгипет поки що входить до “червоної” зони. “Якщо рік тому у цей період завантаження нашого готелю було 100%, то сьогодні воно складає не більше 15%, але поступово цей відсоток збільшуватиметься. думаю, що туризм у Єгипті вже восени зможе відновитися на 60-70%”, - зазначив він.  Rixos Seagate, один з перших готелів Шарму, який отримав спеціальні сертифікати безпечного туризму “Save tourism” від Міністерства туризму та старожитностей  Єгипту. На кінець липня їх отримали близько 50 місцевих готелів. За словами Йилдирима, криза у туризмі – не привід сидіти склавши руки, потрібно працювати ще активніше. Саме тому уже наприкінці року тут планують відкрити новий готель сімейства Rixos у Хургаді. Чимало планів і щодо розвитку мережі у Шармі. Але все залежатиме від ситуації з COVID.

“На популярних серед українців курортах Хургада та Шарм захворюваних на COVID – одиниці, а в останні тижні їх взагалі немає, тому відпочинок сьогодні тут для українських туристів тут є абсолютно безпечним”, - говорить директор туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко. Уже в серпні українські туроператори суттєво збільшують кількість чартерів до Єгипту, відчуваючи попит.

All inclusive у Єгипті відміняти не збираються

Літо у Єгипті, звісно, жарке. Але завдяки сухому клімату та відсутності вологості, ви тут практично не відчуваєте, що стовпчик показує +35 у тіні. А після 16.00 тут і взагалі дуже комфортно. Ще одна перевага сьогоднішнього відпочинку у Єгипті – мала кількість туристів у готелях, що дозволяє з одного боку легко зберігати соціальну дистанцію, а з іншого - не перейматися відсутністю вільних лежаків біля басейну, або ж чергами у ресторанах.  

На єгипетських пляжах зберігають соціальну дистацію
На єгипетських пляжах зберігають соціальну дистацію 

Важлива приємна новина для усіх поціновувачів системи all inclusive – вона у Єгипті успішно працює і в посткоронавірусний період. «Шведські столи» ніхто не відміняв, хоча є деякі нюанси. Біля кожної з секцій (солодощі, салати та ін) відтепер стоять офіціанти, які й накладають вам те, що ви бажаєте зі страв. Усі вони у масках та рукавичках, а страви у ресторанах відгороджені пластиковими екранами. З позитиву – менше їжі доводиться викидати та й фігура залишається у порядку.

У місцевих готелях поки що не працюють SPA- та фітнес-центри, зачиненими залишаються і дитячі клуби. Але активності можна спокійно проводити на свіжому повітрі, чим і користуються місцеві готелі.

Система all inclusive у країні пірамід продовжує успішно працювати
Система all inclusive у країні пірамід продовжує успішно працювати

Трохи оптимізму

Його сьогодні бракує як готельєрам, так і туроператорам з авіаперевізниками. Тому у Шармі ми побачили і трохи світла наприкінці “тунелю”.

З кожним днем кількість гостей готелю Rixos Seagate збільшується. З відміною обов’язкового ПЛР-тесту, чи самоізоляції після повернення з Єгипту, збільшується і кількість українців, що обирають тут відпочинок. Єгипетська влада до кінця жовтня дотує аеропортові збори для чартерних авіарейсів, а місцеві музеї на 50% зменшили вартість квитків. Екскурсії на курортах за ціною стали доступними, як ніколи. “Для українських туристів у Єгипті важливі дві речі – безпечний відпочинок і його вартість, тому місцеві готелі цін не підвищують, а влада постійно контролює дотримання правил безпечного туризму місцевими готелями, видаючи останнім спеціальні сертифікати”, - зазначив виконавчий директор  приймаючою компанії туроператора Coral Travel у Єгипті Абдалла Тарек.  Саме тому Єгипет сподівається, що уже восени під час високого сезону туристів тут значно побільшає.    

Юлія Седлецька

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