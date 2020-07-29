У замку «Радомисль» покажуть литовських янголів

У замку-музеї «Радомисль», що у Радомишлі на Житомирщині, в суботу, 1 серпня, відкривається виставка, на якій покажуть експонати з литовського Музею янголів.

Про це повідомляє Радомишльська громада. «Музей української ікони і старожитностей «Душа України» історико-культурного комплексу «Замок-музей Радомисль» запрошує мешканців та гостей міста на виставку «Під крилом Янгола» з фондів Музею янголів міста Анікщяй (Литва)», – йдеться в повідомленні. Читайте також: На Прикарпатті створили Музей книги про гуцулів і Гуцульщину Відкриття експозиції відбудеться у суботу, 1 серпня, о 12:00. Зазначається, що виставка триватиме до 1 листопада.