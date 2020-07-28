На Прикарпатті знайшли місце для копії празького Івана Хрестителя

У прикарпатському місті Долина визначили місце для встановлення точної копії скульптури Святого Івана Хрестителя, яка стоїть на Карловому мосту в Празі.

Про це повідомив Долинський міський голова Володимир Гаразд у Facebook.

«На останньому засіданні містобудівної ради обговорювалось багато важливих питань. Серед іншого, можливість і місце встановлення постаменту Св. Івана Хрестителя, котрий на замовлення відомого підприємця і щедрого мецената Олександра Зарічнюка виконали відомі львівські архітектори. Монумент є точною копією Івана Хрестителя на Карловому мості у Празі, вражає своїм багатством та деталями і стане окрасою нашого міста», – повідомив Гаразд.

За його інформацією, після обговорення члени містобудівної ради одностайно підтримали пропозицію щодо встановлення скульптури у скверику на сходах, які ведуть до храму ПЦУ, що навпроти місцевого озера.

Карлів міст – найстаріший міст через річку Влтаву в Празі й другий за давністю міст у Чехії. Він будувався у період з 1357 до 1380 року, й аж до 1841 року. Будівництво мосту доручили відомому на той час архітектору Петру Палержу. Для того, щоб міст простояв століття, архітектор вирішив додавати до будівельного розчину не лише каміння й пісок, але й сирі яйця. Карлів міст прикрашений 30 скульптурами та скульптурними групами і є чудовою галереєю, над створенням якої працювали найкращі митці епохи бароко.

Фото: Володимир Гаразд