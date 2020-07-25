Рятувальники евакуйовують з Говерли туристів з дітьми

У Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуйовують з гори Говерла групу туристів, серед яких є діти віком від півтора до 12 років.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 липня о 13:45 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі г. Говерла під час проходження туристичного маршруту група відпочивальників у кількості 13 осіб, серед яких шестеро дітей віком від півтора до 12 років, потрапила під сильну зливу та потребує допомоги", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до місця їхнього перебування відправили чотирьох рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

У ДСНС інформують, що о 16:45 рятувальна група зустрілася з туристами. На цей час працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом "Богун" доправлять до с. Лазещина. Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.