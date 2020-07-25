Синоптики попереджають про грози, на заході України - пiдйом рiвнiв води

У західних областях України у очікуються грози та пiдйом рiвнiв води.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Синоптики також попереджають, що ввечерi 25 липня та впродовж 26 - 27 липня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0м над рiвнями 24 серпня на 8 год., без негативних наслідків.

При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Водночас 25 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетрівській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.