Дощі, грози та спека: якою буде погода до кінця тижня

У п’ятницю в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вночі в Одеській та Миколаївській областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Як зазначається у повідомленні, вітер 24 липня буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

25-26 липня в Україні також очікується мінлива хмарність. Вночі 25 липня у Карпатах та Закарпатті, в решту часу в західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози, у Карпатах та подекуди на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних та північно-східних областях 10-15°, на решті території 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень у південній частині, 26 липня і в східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 29-34°, на решті території 24-29°, на Прикарпатті 20-23°.

27 липня в Україні без опадів, лише у західній частині короткочасні дощі з грозами; 28 липня в Україні, крім сходу, невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура у південній частині вночі 15-21°, вдень 28-34°; на решті території вночі 12-18°, вдень 24-30°, у західних областях 21-26°.

У столичному регіоні 24 липня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°; по області - вночі 9-14°, вдень 22-27°.

25-26 липня у Києві мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, лише вночі 25 липня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

27 липня у столиці без опадів, 28 липня невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.