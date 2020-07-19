Літо може стати "занадто гарячим" для людей у майбутньому

Літня спека у майбутньому може завдавати надмірного навантаження на організм людини, і це несе небезпеку мільйонам людей у всьому світі, які працюють під відкритим небом чи в душних цехах.

Про це повідомляє BBC.

"Мільйони людей у всьому світі можуть зазнати небезпечного рівня теплового навантаження - небезпечного стану, що може призвести до припинення роботи органів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, багато людей у країнах, що розвиваються, зайняті на роботах у поганих умовах, що може мати небезпечні наслідки для життя.

До цих умов належить перебування під відкритим небом на фермах та будівельних майданчиках або в приміщеннях на фабриках та у лікарнях.

Глобальне потепління збільшить небезпеку того, що літня спека може стати "занадто гарячою для людей", - зазначив доктор Джим Лі, який і сам працює у задушливій спеці тропічного клімату Сінгапуру, лікуючи пацієнтів від COVID-19.