Температура в Арктиці перевищила середні показники на 10°С
Укрінформ
Середньомісячна температура в Арктиці, зокрема в тій її частині, що є продовженням російського Сибіру, в червні досягла рекордних показників.
Про це повідомляє ВВС.
Як наголошується, в деяких районах температура перевищила середні показники на 10 градусів Цельсія.
За даними науковців, таке потепління погіршило ситуацію з лісовими пожежами в Сибіру, внаслідок чого в атмосферу потрапило 59 млн тонн вуглекислого газу.
І хоча літня спека не є рідкістю за Полярним колом, але в останні місяці температури тут були аномально високими, йдеться в повідомленні.
При цьому, вказують науковці, внаслідок глобальних змін клімату Арктика нагрівається удвічі швидше, ніж решта світу.