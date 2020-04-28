Над Арктикою

Над Арктикою "закрилася" озонова діра рекордних розмірів

Укрінформ
Вчені зі служби моніторингу атмосфери імені Коперника (CAMS) заявили, що озонова діра рекордних розмірів, що з’явилася на початку весни над Арктикою, вже зникла, а озоновий шар відновився.

Про це повідомляє CNN.

«Озонова діра, що з’явилася над Арктикою цієї весни та стала найбільшою в історії, вже зникла», - йдеться у повідомленні.

За словами вчених зі служби моніторингу атмосфери імені Коперника (CAMS), діра з’явилася не через діяльність людей, а завдяки надзвичайно сильному полярному вихору над Арктикою.

Читайте також: Озоновий шар Землі над Антарктидою почав швидко відновлюватися

Зазначається, що полярні вихори є елементом циркуляції земної атмосфери з низьким тиском та холодним повітрям. Вони оточують обидва полюси Землі.

Зазвичай, вихори послаблюються влітку й стають сильнішими взимку. Вихор в Арктиці є більш слабким за вихор в Антарктиді, через наявність земель та гір неподалік.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) виявило озонову діру рекордних розмірів над Арктикою.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-