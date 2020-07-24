Морська вода біля узбережжя Одещини придатна для купання – МОЗ

Якість морської води біля узбережжя Одещини за санітарно-мікробіологічними показниками поліпшилася – лише на трьох пляжах області вона не відповідає нормативним вимогам.

Про це 24 липня розповів на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фахівці обласного лабораторного центру МОЗ України провели лабораторні дослідження 93 проб морської води у визначених контрольних точках Одещини, зокрема біля 22 пляжів Одеси. За результатами досліджень, морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам біля трьох пляжів, а саме – 16-ї станції Великого Фонтану в Одесі та в рекреаційних зонах поряд із селами Курортне та Балабанівка Білгород-Дністровського району", – зазначив Гончаров.

За його словами, досліджено також морську воду в контрольних точках на санітарно-хімічні показники – усі проби відповідають гігієнічним вимогам.

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Гончаров акцентував, що направив листи трьом керівникам органів місцевого самоврядування та облуправління Держпродспоживслужби для вжиття відповідних заходів реагування.

Як повідомлялося, Одеська міськрада заборонила на початку курортного сезону водокористування на пляжі "Дельфін", де тривають роботи з підняття з мілини аварійного танкера Delfi.

Станом на 24 липня температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 23°С.