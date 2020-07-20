На пляжах Миколаєва рівень кишкової палички у воді перевищує норму до 480 разів

На пляжах міста Миколаєва рівень кишкової палички у воді перевищує норму від 5 до 480 разів.

Про це йдеться у висновках ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України», опублікованих адміністрацією Заводського району Миколаєва у Facebook.

«Встановлено, що показник індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок перевищує санітарно-гігієнічні норми і складає (при нормі 5000 в куб.дм) в районі пляжів: «Стрілка» - 2 400 000 (перевищення в 480 разів), «Чайка» - 200 000 (в 40 разів), «Прибій» - 24 000 (в 4,8 раза), берегова зона «Намив» - 240 000 (у 48 разів)», - йдеться у повідомленні.

Патогенні мікроорганізми не виявлені.

Проби річкової води на міських пляжах та в рекреаційних зонах відбирались в період з 6 по 10 липня 2020 року.

Вищевказані пляжі є основними у місті Миколаєві зонами відпочинку біля води.