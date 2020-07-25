У Галичі планують спустити на Дністер середньовічний човен
Про це повідомляє «Середньовічна коробельня».
«Наша лодія застоялася в сухому доці і проситься на воду, на Дністер. Тому 6-7 серпня в м. Галич кожен охочий зможе ступити на борт і сісти на весла, відчути як човен несеться водою від кожного синхронного помаху весел команди», – йдеться в повідомленні.
Ініціатори заходу додають, що 8 серпня в Галичі за участю реконструкторів середньовічного періоду відбудеться 100-кілометровий сплав. Сюрпризи обіцяють туристам у селі Лука в кемпі «Білий бізон».
«9 серпня о 19:00 – запрошуємо всіх в кемп «Білий бізон», с. Лука Городенківського району, для зустрічі лодії та учасників дводенної експедиції, що стартує напередодні в Галичі. 10 серпня – впродовж дня будуть відбуватися катання на лодії та дракарі біля кемпу», – пишуть організатори.
Кошти, які збиратимуть за катання на човнах, передадуть на побудову наступної історичної реконструкції – лодії «Єлизавета Київська».
Нагадаємо, проєкт «Середньовічна корабельня» започаткований навесні 2019-го року в Івано-Франківську.
Фото: «Середньовічна корабельня»