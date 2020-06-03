На Прикарпатті створюють тури для охочих відчути себе вікінгами

В Івано-Франківській області, на території Дністровського каньйону, розробляють тури за мотивами скандинавської міфології, щоб туристи змогли побувати в ролі вікінгів.

Про це повідомляє "Білий Бізон".

"Мабуть, Ви вже знаєте, що в нас у "Білому Бізоні" (мережа кемпів для туристів на березі Дністра у селах Лука та Хмелева Івано-Франківської області – ред.) поселився новий житель – справжній дракар вікінгів. Тиждень тому наші гіди, хлопці з корабельної майстерні та Дністровський регіональний ландшафтний парк робили його тест-драйв, оцінили ходові характеристики та відчули характер. А ми вже розробляємо спеціальні тури та програми, в яких кожен з Вас зможе відчути себе вікінгом та зануритися у світ скандинавської міфології", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що човен вікінгів – дракар – гарно розвиває швидкість і навіть здатен йти проти течії на Дністрі. Варто лише залучити 4 гребців.

"Маневреність просто чудова, не дарма нею активно користувалися вікінги в боях. Осадка дозволяє проходити руслом Дністра, але потрібно уважно слідкувати за фарватером на мілинах. Загалом човен вміщає 6 дорослих гребців плюс одного стернового та 2-3 пасажирів", – додали в "Білому Бізоні".

Виготовили човен завдовжки 5,5 метра й завширшки 1,6 метра майстри "Середньовічної корабельні". Наступного дракара планують зробити ще більшим. Упродовж літа "дракон" вікінгів "житиме" в кемпі "Білий Бізон".

Фото: Михайло Ковтун, Facebook

Відео: @camp.bizon