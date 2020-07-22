Закарпатський фотопроєкт порівнює Мукачево сьогодні та 100 років тому

Закарпатський гід запустив фотопроєкт, в якому порівнює історичні будівлі Мукачева за допомогою старих листівок та фото.

Світлини виклав на своєму сайті гід Ігор Гулезда.

“5 років тому в мене виникла ідея порівняти сучасне Мукачево з його минулим за допомогою старих листівок та фотографій. З того часу поринув у дивний світ старих зображень Мукачева. Цього року готовий поділитися своїми напрацюваннями зі світом. Під час роботи над фотопроєктом були використані листівки з моєї колекції та віднайдені фотографії різного періоду з історії міста”, – пише Гулезда.

У межах проєкту він “накладає” зображення зі старих фото та листівок на світлини історичних будівель міста. З його слів, до нашого часу дійшло багато старих зображень міста над Латорицею. На перший погляд місто майже не змінилося з того часу. Так здається лише до моменту, коли починаєш порівнювати, пише Гулезда.

Фото: Ігор Гуледза