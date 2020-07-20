На Закарпатті діє єдина в Європі водяна кузня

На Іршавщині охочі можуть відвідати унікальну водяну кузню-музей «Гамора», яка діє вже понад сторіччя.

Про це повідомляє Туристичний бренд Закарпаття в Facebook.

«У селі Лисичово Іршавського району є унікальна водяна кузня-музей «Гамора», яка діє вже понад 100 років, наразі вона є єдиною в Європі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кузня-музей працює за принципом водяного млина під дією сили води, що спадає з гірської річки Лисичанки.

«Каналом у кілька сотень метрів вода подається на величезне колесо, рухаючи його. Обертальний рух колеса приводить у дію молот. А далі нагрітий метал «витанцьовує» під молотом у спритних і вправних руках коваля й на очах через деякий час з’являється виріб – підкова чи лопата», – зазначається в дописі.

Сама кузня – це кам’яна споруда завдовжки 36 метрів і завширшки 9 метрів. З тильного боку будови паралельно до неї встановлено широкий жолоб, яким із розташованого вище відстійника вода падає на колеса.

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«Гамора» виробляє сільськогосподарський реманент, який користується у місцевих газдів особливим попитом.

На території кузні щороку – зазвичай останніми вихідними червня – відбувається свято ковальського мистецтва, яке привертає увагу ковалів з усього світу.

Фото: Туристичний бренд Закарпаття/Facebook