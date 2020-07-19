На Волині презентували туристичний маршрут мальовничими локаціями краю
Відповідний дводенний маршрут опублікував Центр туристичної інформації та послуг міста на сторінці в Facebook.
"У третій серії проєкту "Луцьк+" хочемо запросити Вас помандрувати мальовничими куточками Луцька та Волині", – йдеться в повідомленні.
Розпочинається мандрівка з Луцька. Тут туристам пропонують навідатися до архітектурної пам’ятки сучасної історії міста – будинку Миколи Голованя; замку Любарта, з веж якого відкриваються прекрасні краєвиди на Старе місто й на долину річки Стир; прогулятися алеями Центрального парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки.
Крім того, можна відвідати Луцький зоопарк – одне з найкомфортніших місць на природі у межах міста. Тут налічується близько 150 видів тварин і птахів. Багато з них занесені до Червоної книги України. У зоопарку мешкають кабани, верблюди, кози, дикі качки, вовки, лисиці, лама, поні, єноти, рожеві пелікани та багато інших тварин.
Потому маршрут мальовничими куточками області пролягає до ботанічного заказника "Воротнів", який має площу понад 600 гектарів і славиться єдиною на Волині ділянкою дубів, яким понад 300 років. Флора заказника містить до 700 видів рослин, зокрема й занесених до Червоної книги. "Родзинки" заказника – фруктовий сад посеред лісу, мальовничі ставки, екологічні стежки.
На другий день подорожі – переїзд до Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", який простягається приблизно на 70 км з заходу на схід та на 40 км з півдня на північ. Пуща розташована на межі Полісся та Лісостепу, що зумовлює широке розмаїття рослинного та тваринного світу. Це одне з небагатьох місць в Україні, де збереглися зубри, а ще 20 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Зустріч зі стадом оленів чи косуль – нерідке явище в цьому нацпарку.
Перша зупинка на шляху до "Цуманської пущі" – село Грем’яче, де туристам радять відвідати місцеве джерело.
Після цього маршрут приводить до національного парку й зокрема урочища "Богуславка". Тут є велетенський дуб з вигорілою серцевиною. За сотню метрів – прихована криничка, яку називають "повстанською". У Першу світову 1915 року цією місцевістю проходила лінія фронту, яка розділяла Цуманську пущу навпіл (уздовж лінії Чорниж – Берестяни – Богуславка – Цумань). На сліди подій столітньої давнини ще й досі можна натрапити в лісі – це ями від бліндажів, траншеї, що тягнуться на кілометри.
Далі маршрут пролягає в урочище "Лопатень", де розташований Лопатенський історико-природничий музейний комплекс, який складається з Музею руху опору в Другій світовій війні на Волині та Музею волинського лісу. Тут розміщена експозиція з історії волинського лісового господарства й мисливства, починаючи ще від часів княжої доби і до сьогодення.
Поруч із музеєм відтворено дерев’яний будиночок лісника. Це точна копія такого службового приміщення ХІХ століття, а також екологічна стежка з описом рослин, дерев, ягід, грибів.
А дорогою назад до Луцька можна також відвідати джерело в селі Журавичі; парк Макаревичівський – пам’ятку садово-паркового мистецтва, яку заклав у 1836-1838 роках біля власного маєтку видатний польський письменник Юзеф Крашевський (с. Омельне); Свято-Михайлівську церкву, збудовану 1776 року (с. Омельне); Свято-Троїцьку оборонну церкву 1650 року (с. Тростянець).
Як повідомляв Укрінформ, на Волині на початку липня запустили новий туристичний проєкт "Луцьк+", який знайомитиме потенційних туристів із дестинаціями міста та області. Перший маршрут присвятили спорудам барокової архітектури, другий – місцям, пов’язаним із життям Лесі Українки.