На Волині презентували туристичний маршрут мальовничими локаціями краю

Мандрівникам запропонували відправитися на пошуки мальовничих об’єктів Волині в межах проєкту "Луцьк+".

Відповідний дводенний маршрут опублікував Центр туристичної інформації та послуг міста на сторінці в Facebook.

"У третій серії проєкту "Луцьк+" хочемо запросити Вас помандрувати мальовничими куточками Луцька та Волині", – йдеться в повідомленні.

Розпочинається мандрівка з Луцька. Тут туристам пропонують навідатися до архітектурної пам’ятки сучасної історії міста – будинку Миколи Голованя; замку Любарта, з веж якого відкриваються прекрасні краєвиди на Старе місто й на долину річки Стир; прогулятися алеями Центрального парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки.

Фото: Наталка Пахайчук

Крім того, можна відвідати Луцький зоопарк – одне з найкомфортніших місць на природі у межах міста. Тут налічується близько 150 видів тварин і птахів. Багато з них занесені до Червоної книги України. У зоопарку мешкають кабани, верблюди, кози, дикі качки, вовки, лисиці, лама, поні, єноти, рожеві пелікани та багато інших тварин.

Фото: Олег Снітовський

Потому маршрут мальовничими куточками області пролягає до ботанічного заказника "Воротнів", який має площу понад 600 гектарів і славиться єдиною на Волині ділянкою дубів, яким понад 300 років. Флора заказника містить до 700 видів рослин, зокрема й занесених до Червоної книги. "Родзинки" заказника – фруктовий сад посеред лісу, мальовничі ставки, екологічні стежки.

Фото: Олександр Швець

На другий день подорожі – переїзд до Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", який простягається приблизно на 70 км з заходу на схід та на 40 км з півдня на північ. Пуща розташована на межі Полісся та Лісостепу, що зумовлює широке розмаїття рослинного та тваринного світу. Це одне з небагатьох місць в Україні, де збереглися зубри, а ще 20 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Зустріч зі стадом оленів чи косуль – нерідке явище в цьому нацпарку.

Перша зупинка на шляху до "Цуманської пущі" – село Грем’яче, де туристам радять відвідати місцеве джерело.

Фото: Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща", Facebook

Після цього маршрут приводить до національного парку й зокрема урочища "Богуславка". Тут є велетенський дуб з вигорілою серцевиною. За сотню метрів – прихована криничка, яку називають "повстанською". У Першу світову 1915 року цією місцевістю проходила лінія фронту, яка розділяла Цуманську пущу навпіл (уздовж лінії Чорниж – Берестяни – Богуславка – Цумань). На сліди подій столітньої давнини ще й досі можна натрапити в лісі – це ями від бліндажів, траншеї, що тягнуться на кілометри.

Фото: Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща", Facebook

Далі маршрут пролягає в урочище "Лопатень", де розташований Лопатенський історико-природничий музейний комплекс, який складається з Музею руху опору в Другій світовій війні на Волині та Музею волинського лісу. Тут розміщена експозиція з історії волинського лісового господарства й мисливства, починаючи ще від часів княжої доби і до сьогодення.

Поруч із музеєм відтворено дерев’яний будиночок лісника. Це точна копія такого службового приміщення ХІХ століття, а також екологічна стежка з описом рослин, дерев, ягід, грибів.

Фото: Волиньінфо

А дорогою назад до Луцька можна також відвідати джерело в селі Журавичі; парк Макаревичівський – пам’ятку садово-паркового мистецтва, яку заклав у 1836-1838 роках біля власного маєтку видатний польський письменник Юзеф Крашевський (с. Омельне); Свято-Михайлівську церкву, збудовану 1776 року (с. Омельне); Свято-Троїцьку оборонну церкву 1650 року (с. Тростянець).

Фото: Viacheslav Galievskyi

Як повідомляв Укрінформ, на Волині на початку липня запустили новий туристичний проєкт "Луцьк+", який знайомитиме потенційних туристів із дестинаціями міста та області. Перший маршрут присвятили спорудам барокової архітектури, другий – місцям, пов’язаним із життям Лесі Українки.