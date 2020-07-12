"Луцьк+": мандрівників покликали на маршрут стежками Лесі Українки

Центр туристичної інформації та послуг у межах проєкту "Луцьк+" запропонував туристам мандрівку основними локаціями, пов’язаними з життям і творчістю Лесі Українки.

Про це повідомляється на сторінці Центру в Facebook.

"В межах проєкту "Луцьк+" пропонуємо до Вашої уваги ще один туристичний маршрут Луцьк – Колодяжне – Нечимне, під час якого Ви поринете у світ славнозвісної української поетеси Лесі Українки", – йдеться в повідомленні.

Розпочати мандрівку пропонують з Театрального майдану Луцька. Посеред нього вже понад 40 років стоїть пам'ятник Лесі Українки.

Фото: volynpost.com

Головна пішохідна вулиця, яка бере початок з майдану та сполучає сучасне і "старе" місто, названа теж на честь легендарної поетеси. Прогулявшись нею, минувши Братський міст та вул. Д. Братковського, можна опинитися на площі перед Луцьким замком – одним із найдавніших і найкраще збережених замків в Україні.

Фото: Мандри Україною Після цього автори маршруту запрошують відвідати меморіальний музей "Лесина вітальня" у приміщенні адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку на вулиці Драгоманова, 23. Саме тут впродовж 1890-1891 років проживала родина Косачів. Це був їхній другий період перебування у Луцьку.

Фото: Аліна Чмух

Також рекомендують прогулятися Старим містом та побачити на власні очі місця й пам'ятки архітектури, які перенесуть у різні епохи й відкриють луцьку мультикультурність. Йдеться про монастир тринітаріїв, будинок родини Кронштейнів, Хрестовоздвиженську церкву, Покровську церкву, Лютеранську кірху, синагогу, будинок скульптора Миколи Голованя, площу Ринок, аптеку-музей (де сім'я Косачів купувала ліки для доньки), костел святих апостолів Петра і Павла, єзуїтський колеґіум, монастир шариток і монастир бриґідок.

Далі пропонують завітати до музею Лесі Українки Східноєвропейського національного університету. Там можна ознайомитися з найціннішим, що є у фондах музею, – рукописами й меморіальними речами поетеси. Разом з автографами письменниці до музею надійшли 20 листів-листівок близького її оточення, що датуються 1904-1915 рр.

Фото: Музей Лесі Українки СНУ ім. Лесі Українки, Facebook

Наступний пункт маршруту – Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, розташований в с. Колодяжне, Ковельського району (64 км від Луцька). Його 1949 року створили на території садиби, де поетеса прожила дитячі й юнацькі роки. Тут можна доторкнутися до особистих речей письменниці, побачити її робоче місце та вбрання.

Фото: Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, Facebook

Фото: Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, Facebook

Мандрівка стежками української поетеси продовжується в музеї "Лісової пісні" в урочищі Нечимному. Розташований він біля с. Скулин (21 км від с. Колодяжне). Тут можна дізнатися історію написання драми-феєрії "Лісова пісня", у якій Леся Українка описує мальовничий волинський край, спогади дитинства та розповіді дядька Лева Скулинського.

Фото: volyn-museum.com.ua

Територію музею прикрашають дерев'яні скульптури персонажів "Лісової пісні" – Мавки, Лукаша, дядька Лева, Потерчат, Лісовика, Русалки і Водяного.