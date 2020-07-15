На Житомирщині відновив роботу санаторій "Дениші"

Санаторій "Дениші", що поблизу Житомира, відновив роботу і пропонує своїм відвідувачам тур вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"Комунальне підприємство "Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення "Дениші" Житомирської обласної ради з 6 липня відновило свою роботу. Станом на 15 липня у закладі проходить санаторне лікування 68 пацієнтів", – йдеться у повідомленні.

За словами директора закладу Валерія Жалінського, там сподіваються, що за тиждень кількість відвідувачів зросте вдвічі, адже це підтверджує попереднє бронювання.

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Особливою популярністю наразі користується нова послуга – тур вихідного дня. Її вартість коливається у межах 1404-2160 грн з людини.

Програма розрахована на 3 дні та 2 ночі. До неї входять проживання, 4-разове харчування, пиття води "Моршинська" та трав’яного чаю "Заспокійливий".