Організатори Сорочинського ярмарку-2020 заявили про його скасування

Традиційний Сорочинський ярмарок на Полтавщині цьогоріч вирішили не проводити.

Про це повідомляється на сайті заходу.

"Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ "Сорочинський ярмарок" – інформує потенційних учасників та гостей про те, що нами прийнято рішення про непроведення цьогорічного Сорочинського ярмарку саме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Вперше за свою історію Національний Сорочинський ярмарок-2020 не відбудеться", – йдеться у повідомленні.

У поясненнях щодо причин такого рішення організатори дають зрозуміти, що скасування ярмарку не пов'язано з епідемічною ситуацією, а є наслідком тиску "деструктивних сил".

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 10 липня, на брифінгу в Полтавській облдержадміністрації перший заступник голови ОДА Дмитро Лунін висловив думку, що Сорочинський ярмарок можуть скасувати, щоб не наражати жителів області на ризик захворіти на "завезений" з інших регіонів коронавірус.