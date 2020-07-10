На Закарпатті у селі Мала Уголька Тячівського району мандрівники можуть знайти найбільшу печеру Українських Карпат – "Дружбу".

Про це повідомляє Туристичний бренд Закарпаття у Facebook.

"На Закарпатті у селі Мала Уголька Тячівського району розташована найбільша печера українських Карпат – "Дружба". Вона сформувалася внаслідок процесів карстоутворення і користується неабиякою популярністю серед природознавців та шукачів пригод", – йдеться в повідомленні.

Загальна довжина її ходів – понад кілометр, а глибина – 46 метрів. Температура повітря в різних частинах печери коливається від 5 до 8 °С, а вологість становить 100%.

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Печера "Дружба" розташована в буковому лісі на околиці села. Вхід до неї – на висоті 500 метрів. Це невеличка провалина овальної форми розміром близько 10х15 метрів. Вхідний коридор – це кам'яний природний колодязь завширшки 1,5-2 м і завглибшки 20 метрів. Через це вхід до печери з міркувань безпеки огороджений, а усі охочі побачити печеру всередині мають взяти дозвіл у адміністрації Карпатського біосферного заповідника.

Туристів кличуть до найбільшої печери Українських Карпат – "Дружби" / Фото: Туристичний бренд Закарпаття

Всередині відвідувачі побачать таємничий підземний світ, прикрашений сталактитами, геліктитами, блискучими кальцовитими кристалами. Далі серед вузьких коридорів можна зустріти малий потічок, який стрімко прямує до навали брил.

Неподалік "Дружби" розташовані й інші цікаві печери: "Вів", "Молочний камінь", "Гребінь", "Прозорих стін", "Чурь". Відвідування печери можна поєднати із походом до Карстового мосту.

Фото: Туристичний бренд Закарпаття