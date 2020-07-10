Ужгородський замок і філармонія можуть потрапити до "Великого будівництва" на Закарпатті

На Закарпатті до переліку культурних об'єктів "Великого будівництва" пропонуватимуть Ужгородський замок та Закарпатську обласну філармонію.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

"На Закарпатті визначилися з першими двома пам'ятками, які пропонуватимуть до переліку "Великого будівництва" у сфері культури. Мова йде про Ужгородський замок та Закарпатську обласну філармонію. Обидві пам'ятки розташовані в Ужгороді”, – йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, що Ужгородський замок потребує ремонту даху та реставрації стін.

Щодо будівлі філармонії, яка є візитівкою Ужгорода, – це колишня синагога, яка зараз функціонує як Закарпатська обласна філармонія. Будівля має тріщини в стінах, протікає дах, також є потреба в ремонтно-реставраційних роботах всередині будівлі.