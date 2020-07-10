Вінниччина запропонує близько 20 пам’яток для включення у програму «Велике будівництво»

На Вінниччині ще не знають, які об’єкти історико-культурної спадщини регіону наступного року будуть включені до Національної програми «Велике будівництво», але готові запропонувати близько 20, які потребують першочергової реставрації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник управління культури і мистецтв Вінницької ОДА Ольга Дернова.

«На Вінниччині обсяг історико-культурних пам’яток найбільший серед регіонів країни – маємо понад 6 тисяч таких об’єктів, з них близько 20 потребують нагальної уваги. Всю необхідну інформацію про об’єкти історико-культурної спадщини, які потребують реставрації чи ремонтних робіт і могли б увійти до Національної програми «Велике будівництво», ми вже надали до нашого профільного міністерства. Її підготував наш сектор культурних пам’яток, який працює у складі управління культури і мистецтв. За яким принципом вони будуть відбиратися нам поки що невідомо», - повідомила Дернова.

За її словами, обласна влада готова максимально активізувати роботу і акцентувати увагу Мінкульту на тих об’єктах, де на сьогодні ситуація просто кричуща і на регіональному чи місцевому рівні вирішити її наразі неможливо.

«Наприклад, я б у першу чергу внесла до переліку об’єктів Національної прграми «Велике будівництво» садибу Надії фон Мекк у Браїлові Жмеринського району, де розташований розкішний музей композитора Петра Чайковського з унікальними експонатами. Садиба потребує негайної реставрації, музей потрібно розширювати. Потребує впорядкування і прилегла територія. Місцева громада робить усе, з чим може впоратися власними силами, аби прибирати територію і хоча б якось підтримувати будівлю у нинішньому стані. Але на більше ресурсу не має», - сказала посадовиця.

Дернова каже, що суттєвою проблемою для збереження історико-культурної спадщини є й стан пам’яток місцевого значення.

«Виходячи з інформації, оприлюдненої у дописі Міністра культури Олександра Ткаченка у Facebook, найвищі шанси стати об’єктами «Великого будівництва» є у пам’яток національного значення. Але у нас є ще й дуже багато пам’яток місцевого значення, які перебувають на балансі окремих громад. Вони не вкладають гроші навіть в утримання цих об’єктів, і це дуже серйозна проблема. Зараз, з утворенням об’єднаних громад, вони переходять на баланс ОТГ. І ми передбачаємо дуже великий обсяг роз’яснювальної роботи, аби переконати їхній актив, голів у необхідності зберегти цю спадщину і використовувати як туристичні магніти», - сказала начальник управління культури і мистецтв Вінницької ОДА.

На Вінниччині під охорону держави взято близько 3,5 тис. пам’яток

Як повідомлялось, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в четвер у Facebook написав, що наступного року частиною національного проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів: «Вперше за 30 років незалежності ми реально зможемо відновити історико-культурну спадщину, яка, подекуди, в критичному стані – занедбана й напівзруйнована». Проєкт готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом. До переліку увійдуть об’єкти, які об’єднають всю країну, запевнив міністр.