Чорногорія дозволила українським туристам в’їзд без тесту

Інститут громадського здоров’я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн: відтепер наші туристи не матимуть проходити медичне тестування перед поїздкою.

Про це свідчить оновлений список країн, оприлюднений на сайті Інституту громадського здоров’я Чорногорії.

Так, Україна тепер вказана у списку держав світу на сайті установи як "країна, з якої можливо в’їхати до Чорногорії без додаткових обмежень, пов’язаних з COVID-19".

Таку інформацію офіційно підтвердило й Посольство України в Чорногорії: "Інститут громадського здоров‘я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо".

Водночас, за критеріями України, Чорногорія перебуває у "червоному" списку, після повернення звідти необхідно відбути карантин або здати тест на коронавірусну інфекцію.

Останнім часом епідеміологічна ситуація у Чорногорії погіршилася. В країні, яка наприкінці травня – на початку червня оголосила про завершення епідемії та назвала себе "вільною від коронавірусу", відтоді зареєстрували понад 500 нових випадків.

Напередодні, 7 липня, в Чорногорії посилили карантин – обмежили час роботи ресторанів і зачинили дитсадки. В окремих муніципалітетах запровадили жорсткіші обмеження.