Україна додала Албанію до списку країн

Україна додала Албанію до списку країн "червоної зони"

Коронавірус
Укрінформ
Албанія увійшла до списку країн "червоної зони" Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.  

"Оновлено список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 6 липня. Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. "Червоними" лишаються Чорногорія і Єгипет. Туреччина та Хорватія перебувають у "зеленій" зоні", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, мають проходити 14-денну обсервацію чи скористатися додатком "Дій вдома".

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Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з країн "червоної зони" за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат. В'їзд з країн "зеленої зони" дозволено без обмежень.

Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

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