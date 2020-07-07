Україна додала Албанію до списку країн "червоної зони"

Албанія увійшла до списку країн "червоної зони" Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

"Оновлено список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 6 липня. Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. "Червоними" лишаються Чорногорія і Єгипет. Туреччина та Хорватія перебувають у "зеленій" зоні", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, мають проходити 14-денну обсервацію чи скористатися додатком "Дій вдома".

Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з країн "червоної зони" за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат. В'їзд з країн "зеленої зони" дозволено без обмежень.

Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.