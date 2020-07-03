Уряд виділить кошти для повної реконструкції парку «Софіївка» – Шмигаль

Уряд виділить кошти для повної реконструкції парку «Софіївка» – Шмигаль

Укрінформ
Кабінет міністрів виділить необхідні кошти для остаточної реконструкції Національного дендропарку «Софіївка», який претендує на внесення до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо «Софіївки» – абсолютно підтримую. Такі діаманти, як Софіївський парк, мають бути внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, і щоб українці пишалися цим… Тому робота, яка була розпочата, безумовно, буде підтримана і завершена урядом», – запевнив Шмигаль, відповідаючи на запитання про те, що 15 млн грн, виділених цьогоріч, для завершення робіт недостатньо.

У квітні цього року бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік, яким, зокрема, було виділено 15 млн грн на Національний дендрологічний парк «Софіївка».

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Станом на 2020 рік український уряд запропонував внести до переліку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО 17 об'єктів, серед них і дендропарк «Софіївка».

У 2019 році тодішній міністр культури Євген Нищук повідомляв, що Мінкультури опрацьовує номінаційне досьє щодо внесення давньої пам’ятки – Національного дендропарку «Софіївка» –до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Він також поінформував, що у 2018 році уряд України інвестував у відновлення парку понад 92 млн грн, а 2019-го – 45 млн грн.

Національний дендрологічний парк «Софіївка», що в м. Умань Черкаської області, є пам’яткою ландшафтного типу світового садово-паркового мистецтва, його заснували 1796 року.

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