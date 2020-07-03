Уряд виділить кошти для повної реконструкції парку «Софіївка» – Шмигаль

Кабінет міністрів виділить необхідні кошти для остаточної реконструкції Національного дендропарку «Софіївка», який претендує на внесення до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо «Софіївки» – абсолютно підтримую. Такі діаманти, як Софіївський парк, мають бути внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, і щоб українці пишалися цим… Тому робота, яка була розпочата, безумовно, буде підтримана і завершена урядом», – запевнив Шмигаль, відповідаючи на запитання про те, що 15 млн грн, виділених цьогоріч, для завершення робіт недостатньо.

У квітні цього року бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік, яким, зокрема, було виділено 15 млн грн на Національний дендрологічний парк «Софіївка».

Станом на 2020 рік український уряд запропонував внести до переліку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО 17 об'єктів, серед них і дендропарк «Софіївка».

У 2019 році тодішній міністр культури Євген Нищук повідомляв, що Мінкультури опрацьовує номінаційне досьє щодо внесення давньої пам’ятки – Національного дендропарку «Софіївка» –до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Він також поінформував, що у 2018 році уряд України інвестував у відновлення парку понад 92 млн грн, а 2019-го – 45 млн грн.

Національний дендрологічний парк «Софіївка», що в м. Умань Черкаської області, є пам’яткою ландшафтного типу світового садово-паркового мистецтва, його заснували 1796 року.