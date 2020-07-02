«Парк кайнозою» біля Франківська покаже життя 66 мільйонів років тому

У селі Підгір’я Богородчанського району Івано-Франківської області з’явиться розважально-освітній «Парк кайнозою».

Про це повідомляє N+K Architectvra.

«Концептуальний проєкт «Парк кайнозою» в селі Підгір’я Богородчанського району Івано-Франківської області — це розважальний та освітній парк, розміщений на 8 га території з рівнинним рельєфом. Тематика парку — епоха кайнозою — історична ера, що почалася 66 мільйонів років тому й триває досі», — йдеться в повідомленні.

Спершу туристи опиняться на громадському просторі біля скульптурної композиції «Мамонти», а звідти через фойє головної будівлі потраплять до музею.

«Музей — це продовгувата та вигнута в плані галерея з діорамами, що розповідають історію створення та розвитку життя на Землі від первинного бульйону, через палеозой, мезозой та кайнозой аж до побуту кроманьйонців», — зазначають автори проєкту.

«Парк кайнозою» біля Івано-Франківська / Ілюстрації: N+K Architectvra

З музею відвідувачі зможуть потрапити безпосередньо до парку. Це буде ще один громадський простір – із заглибленим амфітеатром. Тут можна буде послухати лекцію просто неба і поспостерігати за побутом кроманьйонців у виконанні акторів або взяти участь у майстер-класах з виготовлення знарядь праці тощо.

«Сам парк представлений довгим та заплутаним маршрутом зі стежок, які ведуть до різних скульптурних композицій. Відкритий простір та відсутність існуючих великих зелених насаджень, а також панорама на діброву та Карпати на задньому плані надихають на сюжет міграції доісторичних тварин маршрутом з Карпат до Івано-Франківська через відкриту широку рівнину, де на них вже чатують доісторичні хижаки, що переховуються в хащах та водоймах. Сюжетна єдність скульптурних композицій дасть повніше враження про життя на Землі кількадесят мільйонів років тому та дасть змогу наочно зобразити різні сюжети», — йдеться в повідомленні.

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Окрім маршруту зі скульптурними композиціями, в парку обіцяють розмістити кілька атракцій. Серед них буде водойма, яка влітку слугуватиме кондиціонером, а взимку ковзанкою. Над водоймою обіцяють звести кільцевий оглядовий міст, а під ним велику пісочницю зі скелетом динозавра у ній. Окрім цього, тут планують розмістити альпін-парк та скеледром. Маршрут закінчуватиметься мостом, з якого туристи зможуть спостерігати за дикими котами у природному середовищі.