У Держтуризмі радять відпочивати в маловідомих місцях України

У Державному агентстві розвитку туризму України пропонують українцям цьогоріч обирати для відпочинку маловідомі місця країни та уникати скупчень людей.

Про це сказала голова Держтуризму Мар'яна Олеськів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я б радила замість пляжів Одеси придивитись до місць відпочинку поза містом. Треба дивитись, де є менше людей. Це може бути відпочинок на ріках, озерах, водосховищах, у горах. Тут у пригоді стане порада мандрувати маловідомими, але не менш цікавими, ніж місця масового туризму, куточками країни", – сказала Олеськів.

Вона наголосила, що, найперше, треба пам’ятати – вірус нікуди не подівся, та дотримуватись певних правил. Зокрема, під час подорожей в умовах карантину носити маску у приміщеннях та, як і раніше, уникати скупчень людей.

Як повідомляв Укрінформ, Держтуризм запустив проєкт з промотування внутрішнього туризму в Україні під назвою "Мандруй Україною". Мета ініціативи – поінформувати громадян України про можливості відпочинку всередині країни та розповісти про менш відомі, але цікаві місця.