Держтуризм опублікував відео про Україну для іноземних туристів

В Асоціації в'їзних туроператорів України створили відео для іноземних подорожувальників, у якому розповідають про безпечні подорожі Україною.

Відповідний ролик опублікувало Державне агентство з розвитку туризму України у Facebook.

"Україна готова приймати іноземних туристів! З турботою про їх безпеку, з новими та цікавими турами, ідеями та пропозиціями, з найвищим рівнем обслуговування, з найкращими партнерами – готелями, ресторанами, гідами та перевізниками", – написали в Держтуризмі.

В агентстві зазначили, що це відео створене для тих, хто планував та планує свою подорож до "абсолютно неймовірної України".