На Житомирщині створять заказник "Заплава пам’яті Небесної Сотні"

У Малинському районі Житомирщини з’явиться ландшафтний заказник місцевого значення "Заплава пам’яті Небесної Сотні", де ростуть 300-річні дуби та червонокнижні рослини.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"У Малинському районі буде створено ландшафтний заказник місцевого значення "Заплава пам’яті Небесної Сотні". За створення об’єкта природно-заповідного фонду проголосували депутати під час 31-ї сесії обласної ради, що відбулася 25 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що територія заказника – це вкрита лісом пласка заплава на лівому березі річки Тетерів.

Пріоритет охорони у заказнику – 14 старовікових (орієнтовно – 300-річних) дерев дуба звичайного та популяції видів рослин і тварин, що занесені до Червоної книги.

Для створення у майбутньому нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення рішеннями облради зарезервовано 793,8 га території.

Фото: zt.gov.ua