На Житомирщині створять заказник "Заплава пам’яті Небесної Сотні"
Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.
"У Малинському районі буде створено ландшафтний заказник місцевого значення "Заплава пам’яті Небесної Сотні". За створення об’єкта природно-заповідного фонду проголосували депутати під час 31-ї сесії обласної ради, що відбулася 25 червня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що територія заказника – це вкрита лісом пласка заплава на лівому березі річки Тетерів.
Пріоритет охорони у заказнику – 14 старовікових (орієнтовно – 300-річних) дерев дуба звичайного та популяції видів рослин і тварин, що занесені до Червоної книги.
Для створення у майбутньому нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення рішеннями облради зарезервовано 793,8 га території.
Фото: zt.gov.ua