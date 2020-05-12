Природно-заповідник фонд Чернігівщини поповнився 5 новими об’єктами

На Чернігівщині утворено 5 нових об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею понад 161 га.

Відповідне рішення було ухвалене 12 травня на 23-й сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оголосити природно-заповідними об’єктами місцевого значення території, що мають особливу біологічну, природоохоронну та наукову цінність, згідно з додатком. Оголошення вказаних природно-заповідних об’єктів проводиться без вилучення земельних ділянок у їхніх власників та користувачів", – ідеться у рішенні сесії.

У переліку – 5 об’єктів природно-заповідного фонду, найбільший із яких – орнітологічний заказник місцевого значення "Кулик" площею понад 85 га на західній околиці села Беремицьке Козелецького району. Це – заплавна територія Десни, де гніздуються птахи, що охороняються Червоною книгою України та занесені до додатків ІІ і ІІІ Бернської конвенції. Серед представників рідкісної фауни – кулик-сорока, крячок малий, шуліка чорний, сорокопуд сірий лелека чорний, нерозень, гоголь, малий підорлик, змієїд, орлан-білохвіст, сова болотяна та інші. Крім птахів, там водиться багато різних видів диких тварин.

Другий за розміром – гідрологічний заказник місцевого значення "Верхній Болгач" біля села Коробки Любецької селищної ради Ріпкинського району. Це – природне озеро площею 55 га, що в X-XIII ст. було складовою частиною водного торгово-транспортного шляху Любеч – Чернігів. Водойма виступає регулятором гідрологічного режиму, акумулятором поверхневих та підземних вод прилеглих територій. У заказнику наявні червонокнижні види рослин.

Натомість ландшафтний заказник місцевого значення "Засенкове" площею 21 га під селом Білорічиця – історична та природна пам’ятка Прилуччини, що була створена як парк іще 1873 року. Місцевість – осередок поширення рідкісних та червонокнижних видів рослин: конвалії лісової, сону великого, пролісків лісових, підсніжника білого.

Ще два об’єкти – це ботанічні пам’ятки природи місцевого значення в Ріпкинському районі: "Лизуноворуднянські дуби" (0,05 га) – два дерева віком понад 300 років в с. Лизунова Рудня Клубівської сільської ради та "Бурковщинський дуб" на хуторі Бурковщина села Коробки Любецької ОТГ. Вік останнього теж перевищує 300 років, а висота становить 16 м.