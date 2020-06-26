День молоді в Чернігові відзначать холі-фестом і пляжними розвагами

У Чернігові до Дня молоді влаштують розважальний захід на міському пляжі "Золотий берег" – з фестивалем фарб, музикою та спортивною програмою.

Про це повідомила заступниця начальника Управління культури і туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин на своїй сторінці у Facebook.

"Вже завтра (27 червня – ред.) з самісінького ранку буде жарко на "Золотому березі" міста легенд. Там буде "Пляжний двіж", який завершиться яскравою атракцією - "Холі-фестом". Крута можливість поринути в кольори країни на пляжі!", – написала Литвин.

Згідно з програмою, захід розпочнеться о 10:00. Музичний супровід у стилях хіп-хоп, брейкданс, денсхол, бачата, зумба забезпечать DJ Urban і DJ Dima Pupps. У програмі заходу – бодібілдинг, фітнес-бікіні, змагання серед тренерів фітнесклубів, йога, дитяча зона, циркове шоу, спортивні змагання. "Холі-фест" заплановано на 20:00.

На інших міських майданчиках також відбудуться різноманітні заходи.

"О 18:00 одночасно розпочнуть роботу проєкти Art Avenue на Алеї Героїв та культурно-просвітницький проєкт #СhAC у сквері Богдана Хмельницького. Беріть з собою гарний настрій, фарби, мильні бульбашки, зробимо свято яскравим разом", – закликала заступниця начальника управління.

Крім того, о 18:00 на Алеї Героїв розпочнеться концертна програма за участю джазового гурту Trio Cappuccino, а о 19:00 від пам’ятника Хмельницькому стартує перша цього сезону безкоштовна екскурсія містом. Завершення концертної програми заплановане на вечір неділі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Чернігівська міська рада оприлюднила програму масових культурних заходів на літо 2020 року, серед яких ChAC, Art Avenue, "Літні музичні вечори" та фестиваль "Зелена сцена".