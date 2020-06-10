Зеленський назвав Чернігів

Зеленський назвав Чернігів "магнітом для туристів" та сфотографувався біля фонтана

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський назвав Чернігів містичним і красивим містом, магнітом для туристів.

Про це він напиcав у Twitter.

“Кажуть, Чернігів – місто легенд. Дійсно – містичне, красиве й неймовірно привабливе. Справжній магніт для туристів”, – зазначив Зеленський.

Президент також опублікував світлину, на якій він позує в медичній масці біля фонтана.

Як повідомлялося, Президент Зеленський у середу, 10 червня, перебуває з робочою поїздкою на Чернігівщині.

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