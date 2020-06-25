У Карпатському нацпарку розповіли про стан місцевих маршрутів для туристів

У Карпатському нацпарку розповіли про стан місцевих маршрутів для туристів

Укрінформ
У Карпатському національному природному парку, що на Івано-Франківщині, для туристів доступні 4 еколого-пізнавальні маршрути, однак негода перекрила дорогу до водоспаду Гук.

Про це повідомляє пресслужба нацпарку на сторінці в Facebook

"Траса Н09 (Мукачево- Львів) станом на 25 червня розчищена повністю (від наслідків повеней – ред.), є доїзд до всіх населених пунктів, де розпочинаються маршрути", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за інформацією НПП, відкриті еколого-пізнавальні стежки "На гору Говерла" (але дорога на спортивну базу "Заросляк" частково перебита водою), "На гору Маковиця", "Стежка Довбуша". Крім того, у звичному режимі працює науково-дослідний розплідник з відтворення рідкісних видів тварин "Вольєрне господарство".

Читайте також: На Прикарпатті визначили вартість квитків на "Скелі Довбуша"

Водночас наразі туристам не доступна еколого-пізнавальна стежка "Урочище Женець – водоспад Гук".

"Доїхати автомобілем до водоспаду неможливо. Повінь обірвала автодорогу, роботи з відновлення якої плануються найближчим часом. Оскільки ця ділянка маршруту перебуває в аварійному стані, відвідування пішими туристами також не рекомендується", – зауважили в Карпатському національному природному парку.

Інші маршрути в НПП планують відкрити з 1 липня.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-