У Карпатському нацпарку розповіли про стан місцевих маршрутів для туристів

У Карпатському національному природному парку, що на Івано-Франківщині, для туристів доступні 4 еколого-пізнавальні маршрути, однак негода перекрила дорогу до водоспаду Гук.

Про це повідомляє пресслужба нацпарку на сторінці в Facebook.

"Траса Н09 (Мукачево- Львів) станом на 25 червня розчищена повністю (від наслідків повеней – ред.), є доїзд до всіх населених пунктів, де розпочинаються маршрути", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за інформацією НПП, відкриті еколого-пізнавальні стежки "На гору Говерла" (але дорога на спортивну базу "Заросляк" частково перебита водою), "На гору Маковиця", "Стежка Довбуша". Крім того, у звичному режимі працює науково-дослідний розплідник з відтворення рідкісних видів тварин "Вольєрне господарство".

Водночас наразі туристам не доступна еколого-пізнавальна стежка "Урочище Женець – водоспад Гук".

"Доїхати автомобілем до водоспаду неможливо. Повінь обірвала автодорогу, роботи з відновлення якої плануються найближчим часом. Оскільки ця ділянка маршруту перебуває в аварійному стані, відвідування пішими туристами також не рекомендується", – зауважили в Карпатському національному природному парку.

Інші маршрути в НПП планують відкрити з 1 липня.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти.