У Бердянську лише 7 закладів відпочинку отримали дозвіл на роботу в курортний сезон

У Бердянську лише 7 закладів відпочинку отримали дозвіл на роботу в курортний сезон

Укрінформ
У Бердянську дозволи на проведення туристично-курортного сезону отримали лише 7 закладів відпочинку.

Про це сказав в.о. Бердянського міського голови, секретар міської ради Олексій Холод під час наради з питань підготовки та проведення туристично-курортного сезону, у якій також взяли участь голова Запорізької ОДА, керівники обласних та місцевих правоохоронних органів, контролювальних служб, керівники баз відпочинку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щорічно у місті функціонує близько 100 офіційних сезонних засобів розміщення (5 санаторіїв, 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 81 база відпочинку). Але через протиепідемічні заходи на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції всі заклади відпочинку почали свою роботу із затримкою. На сьогодні комісія, до складу якої входять Держпроспоживслужба, лабораторний центр, пожежна служба, рятувально-водолазна служба, обстежила 31 засіб тимчасового розміщення. Акти обстеження всіма членами комісії підписані тільки 7 закладам відпочинку", – зазначив Холод.

Читайте також: На Полтавщині розповіли, як "битимуться" за туристів

За його словами, документи інших закладів перебувають на доопрацюванні через виявлені недоліки.

Водночас представники всіх 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку передали колективне звернення голові ЗОДА, в якому вони просять вирішити питання відновлення їхньої роботи в цьому сезоні з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних заходів.

"Ми просимо, аби нам дозволили працювати. В Запорізькій області є 4000 дітей пільгових категорій, які мають оздоровитися за бюджетні кошти. ...Ми просимо дати нам можливість попрацювати два місяці, що залишилися", – звернулася до голови ОДА керівниця одного з державних таборів Бердянська.

Керівник Запорізької ОДА Віталій Боговін зазначив, що всі дозволи на роботу закладів мають надаватися відкрито.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-