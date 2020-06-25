У Бердянську лише 7 закладів відпочинку отримали дозвіл на роботу в курортний сезон

У Бердянську дозволи на проведення туристично-курортного сезону отримали лише 7 закладів відпочинку.

Про це сказав в.о. Бердянського міського голови, секретар міської ради Олексій Холод під час наради з питань підготовки та проведення туристично-курортного сезону, у якій також взяли участь голова Запорізької ОДА, керівники обласних та місцевих правоохоронних органів, контролювальних служб, керівники баз відпочинку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щорічно у місті функціонує близько 100 офіційних сезонних засобів розміщення (5 санаторіїв, 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 81 база відпочинку). Але через протиепідемічні заходи на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції всі заклади відпочинку почали свою роботу із затримкою. На сьогодні комісія, до складу якої входять Держпроспоживслужба, лабораторний центр, пожежна служба, рятувально-водолазна служба, обстежила 31 засіб тимчасового розміщення. Акти обстеження всіма членами комісії підписані тільки 7 закладам відпочинку", – зазначив Холод.

За його словами, документи інших закладів перебувають на доопрацюванні через виявлені недоліки.

Водночас представники всіх 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку передали колективне звернення голові ЗОДА, в якому вони просять вирішити питання відновлення їхньої роботи в цьому сезоні з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних заходів.

"Ми просимо, аби нам дозволили працювати. В Запорізькій області є 4000 дітей пільгових категорій, які мають оздоровитися за бюджетні кошти. ...Ми просимо дати нам можливість попрацювати два місяці, що залишилися", – звернулася до голови ОДА керівниця одного з державних таборів Бердянська.

Керівник Запорізької ОДА Віталій Боговін зазначив, що всі дозволи на роботу закладів мають надаватися відкрито.