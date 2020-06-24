Фестиваль "Княжий" на Волині вирішили перенести

На Волині відтермінували проведення традиційного фестивалю "Княжий", який мав відбутися в середині липня.

Про це повідомили організатори дійства на сторінці в Facebook.

"Організатори почали готуватися ще в лютому і обрали дату проведення фестивалю - 11-12 липня 2020 року. Але вирішили почекати, адже світом почали ширитися новини про коронавірус... Ми чекали і надіялися, що все буде добре цілий березень, квітень, потім травень, ось уже червень. На жаль, вибрану дату у липні довелося відкинути", – йдеться у повідомленні.

Проте творці "Княжого" кажуть, що їх не покидає надія на те, що цьогоріч фестиваль все ж відбудеться. Для цього потрібно, щоб в Україні дозволили проведення масових заходів і фестивалів.

"Тепер ми надіємося на кінець серпня або вересень. Вичікуємо і тримаємо кулачки… Нам обов'язково дуже треба побачитися на фестивалі "Княжий-2020", – написали організатори.