Фестиваль повітряних куль під Києвом пройде з дотриманням карантинних норм – МКІП

Фестиваль повітряних куль "Мама, я вдома" проведуть під Києвом із дотриманням всіх необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

Про це Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє на своєму каналі в Telegram.

“Фестиваль відбудеться з дотриманням всіх необхідних санітарно-епідеміологічних норм. Для участі необхідно зареєструватися на сайті фестивалю, обрати бажану роль в оргкомітеті та пройти інструктаж”, – зазначили в МКІП.

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Фестиваль повітряних куль "Мама, я вдома" відбуватиметься 26-28 червня у Макарівському районі на Київщині. Впродовж трьох днів усі охочі зможуть взяти участь в організації стартів десятків величезних яскравих аеростатів.

За польотами можна буде спостерігати в небі в межі сіл Колонщина та Березівка. Під час польотів на сайті фестивалю відбуватиметься онлайн-трансляція в звичайному й сферичному (360°) форматах.