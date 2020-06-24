У Карпатах рятувальники визволяють туристів, які застрягли через зсув ґрунту

У Верховинському районі Івано-Франківської області рятувальники перевозять на снігоболотоході туристів, які опинилися заблокованими через зсув ґрунту у селі Красник.

Про це повідомляє Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

"Рятувальники здійснюють перевезення туристів на Верховинщині. Люди пройшли 9 км з Бистриці до місця зсуву ґрунту в Краснику, звідки їх снігоболотоходом "Богун" перевезено до центру села", – йдеться в повідомленні.

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На Прикарпатті, у Верховинському районі, через сильні опади відбулося близько 30 зсувів та селевих потоків. Унаслідок зливових дощів підтоплено 256 домогосподарств, пошкоджено 12 автомобільних мостів, знищено 15 пішохідних та 34 мости комунального значення.

Фото: @MNSIFR